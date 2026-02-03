Haberler

Uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı, 61 kişi hakkında işlem yapıldı

Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 kişi tutuklanırken, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 57 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 0,75 gram kokain, 26 adet sentetik ecza, 29,7 gram metamfetamin, 257 gram bonzai, 73,45 gram esrar, 220 gram skunk, 1 gram kenevir, 11 adet ekstasy, 715 adet sentetik ecza maddesi, 2 litre sıvı gübre, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve 1 adet iklimlendirme ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
