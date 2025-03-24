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Düzce'de Narkotik Operasyonları: 6 Tutuklama, 59 İşlem

Düzce'de Narkotik Operasyonları: 6 Tutuklama, 59 İşlem
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Düzce'de polis ve jandarma narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 6 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 59 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 17 -23 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 56 adet sentetik ecza, 89 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 44 gram bonzai, 8 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu, ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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