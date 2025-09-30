Haberler

Düzce'de Narkotik Operasyonları: 57 Şüpheli İşlem Gördü, 8 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Narkotik Operasyonları: 57 Şüpheli İşlem Gördü, 8 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce genelinde yapılan narkotik operasyonlarında 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 8 kişi tutuklandı. Operasyonlar sırasında farklı türde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 57 şüpheli şahsa işlem yapılırken 8 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 54 olaya müdahale edilirken, 57 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 8 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 60 adet sentetik ecza, 710 gram esrar, 29 gram metamfetamin, 42 gram bonzai, 3,7 gram bonzai hammaddesi, 2 gram Afgan macunu, 5 kök kenevir, 1 gram kokain, 6 gram bonzai karıştırılmış tütün, 1 adet öğütme aparatı ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı

Küçük çocuğun saçından çıkana bakın! Ağızlar açık kaldı
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Ölümden dönen ünlü oyuncudan yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.