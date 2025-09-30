Düzce'de Narkotik Operasyonları: 57 Şüpheli İşlem Gördü, 8 Kişi Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 57 şüpheli şahsa işlem yapılırken 8 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 54 olaya müdahale edilirken, 57 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 8 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 60 adet sentetik ecza, 710 gram esrar, 29 gram metamfetamin, 42 gram bonzai, 3,7 gram bonzai hammaddesi, 2 gram Afgan macunu, 5 kök kenevir, 1 gram kokain, 6 gram bonzai karıştırılmış tütün, 1 adet öğütme aparatı ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE