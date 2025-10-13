Düzce'de Narkotik Operasyonları: 53 Şüpheli İşlem Gördü, 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda, 53 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 6-12 Ekim tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken, 53 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 2 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 284 adet sentetik ecza, 42 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 252 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1,42 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. - DÜZCE