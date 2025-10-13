Haberler

Düzce'de Narkotik Operasyonları: 53 Şüpheli İşlem Gördü, 2 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce genelinde gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında 53 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda, 53 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 6-12 Ekim tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken, 53 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 2 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 284 adet sentetik ecza, 42 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 252 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1,42 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

Kime para verdiğimize bakın! Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.