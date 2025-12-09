Düzce'de 103 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran 103 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı, 5 tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 101 olaya müdahale edilirken, 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 103 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 31 adet sentetik ecza, 36,47 gram esrar, 26,55 gram metamfetamin, 194 gram bonzai, 154 gram kokain, bonzai ham maddesi ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçildi. - DÜZCE