Düzce'de Narkotik Operasyonları: 3 Tutuklama, 35 Şahsa İdari İşlem

Düzce'de Narkotik Operasyonları: 3 Tutuklama, 35 Şahsa İdari İşlem
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Düzce'de polis ve jandarma narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı, 35 şahıs hakkında uyuşturucu suçlamasıyla idari işlem yapıldı. Operasyonlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 3 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 35 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 33 olaya müdahale edilirken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 19 adet sentetik ecza, 14 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 150 gram bonzai, 28 gram skunk ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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