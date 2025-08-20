Düzce'de Motosiklet Yaya Çarptı: 1 Yaralı

Düzce'de D-655 karayolunda meydana gelen kazada, yola aniden fırlayan yayaya motosiklet çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce'de yola aniden fırlayan yayaya, motosiklet çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde D-655 karayolu Karaca mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Y.K. idaresindeki 81 AEA 568 plakalı motosiklet, yolu karşıdan karşıya geçmek için yola kontrolsüz çıkan A.B. isimli yayaya çarptı. Kazada motosikletin çarpması sonucu asfalt zemine düşen yaya yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
