Düzce'de Motosiklet ve Yaya Kazası: İki Yaralı

Düzce'de seyir halindeki motosiklet yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada motosikletli ile yaya yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerinde meydana geldi. S.A.T. idaresindeki 81 AEE 978 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan F.Y. isimli kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE