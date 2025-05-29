Düzce'de Motosiklet ve Yaya Kazası: İki Yaralı

Düzce'de Motosiklet ve Yaya Kazası: İki Yaralı
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Düzce'de seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak kaza yaptı. Hem motosikletli hem de yaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de seyir halindeki motosiklet yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada motosikletli ile yaya yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerinde meydana geldi. S.A.T. idaresindeki 81 AEE 978 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan F.Y. isimli kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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