Düzce'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı

Şehir merkezinde meydana gelen kazada caddede dönmeye çalışan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla atıp otomobilin üzerine oturdu. Motosiklet sürücüsü şoku atlatınca yaralandığını fark etti. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaza, 22.15 sıralarında Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde park halindeki H.Ç. idaresindeki 41 APB 660 plakalı Citroen marka otomobil, caddeden yan yola dönmek için harekete geçti. Yola kontrolsüz çıkan otomobil, caddeyi kesince caddede ilerleyen A.T.'nin kullandığı 81 AS 802 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle önce kaput üzerinde takla atan motosiklet sürücü otomobilin üzerine oturdu. Olayın şokunu atlatan Motosiklet sürücüsü A.T., otomobilden inerek kendisini yere attı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza ise an ve an güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazada cadde kenarında park halindeki otomobilin yola çıkıp dönmeye çalışması ve motosiklet sürücüsünün otomobil çarpma anı yer aldı. Ayrıca motor sürücüsünün otomobilin üzerinde takla atarak önce otomobilin üzerine oturması ve ardından da yere düşmesi anbean kaydedildi. - DÜZCE