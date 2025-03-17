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Düzce'de Motosiklet Sürücülerine 120 Bin TL Ceza

Düzce'de Motosiklet Sürücülerine 120 Bin TL Ceza
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Düzce'de bir çocuk parkında akrobatik hareketler yaparak tehlike saçan 3 motosiklet sürücüsüne 120 bin TL para cezası kesildi. Olay, parkta bulunan çocuklar ve aileler için büyük bir tehlike arz etti.

Düzce'de bir çocuk parkına gelen 3 motosiklet sürücüsü, etraftaki çocuklar ve ailelere aldırış etmeden akrobatik hareketler yaparak tehlike saçtı. Motosikletlerinin önünü kaldırarak ilerleyen ve parkta bulunanların hayatını riske atan sürücülere, 120 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de bir çocuk parkına gelen 3 motosiklet sürücüsü, parkta oynayan çocuklara ve ailelere aldırış etmeden akrobatik hareketler yaparak tehlike saçtı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri sürücüleri yakaladı.

Yapılan incelemeler sonucunda şahıslara, motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan ve yayalara ait alanda tehlikeli araç kullanmaktan toplam 120 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, ehliyetlerine de el konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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