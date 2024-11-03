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Düzce'de Motosiklet Kazası: Sürücü Doktor Tarafından Hayata Döndürüldü

Düzce'de Motosiklet Kazası: Sürücü Doktor Tarafından Hayata Döndürüldü
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Düzce'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerinden geçen bir doktorun kalp masajı ile hayata döndürüldü. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir doktorun kalp masajı ile hayata döndürdüğü yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, D-100 karayolu Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Yusuf G. idaresindeki 81 AEE 021 plakalı motosiklet, yan yola girmek ile düz devam etmek arasında kalınca bağlantı noktasına çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, olay yerinden geçen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktoru ağır yaralanan ve nabzı atmayan yaralı sürücüye kalp masajı yaptı. Yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülen sürücü Yusuf G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapatılan yolda trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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