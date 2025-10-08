Haberler

Düzce'de Motosiklet Kazası: İki Lise Öğrüsü Ağır Yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki iki öğrenci ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede bulunan liseden ders bitimi sonrasında çıkan ve şehir merkezi istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 81 ABY 968 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan Mutlu Ö. idaresinde ki 07 GHT 38 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan sürücü 17 yaşındaki A.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki E.D. yaralandı. Ağır yaralanan iki lise öğrencisi bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
