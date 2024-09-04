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Düzce'de Motosiklet Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

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Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 sürücü metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor.

Düzce(İHA) – Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada metrelerce yerde sürüklenen 2 sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.'nin kullandığı 81 AEA 149 plakalı motosiklet ile 5713. Sokaktan Darıcı Mahallesi Azizi Yıldırım Bulvarına çıkarken bulvar üzerinden şehir merkezine giden İ.A.'nın kullandığı 81 ADZ 187 ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü de yere savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücülerine olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı kameralarda

Kaza anı ise çevrede bulunan kameralarca kaydedildi. Görüntülerde 2 motosikletinin çarpışma anı ve yerde sürüklenmeleri yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Yaşam Kaza

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