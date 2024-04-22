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Düzce'de motosiklet ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de motosiklet ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ağa Mahallesi'nden Düzce istikametine seyir halinde olan Dilek Y. idaresindeki 81 ADS 497 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen 67 TV 580 plakalı Fiat marka kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet yol kenarına savrulurken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Dilek Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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