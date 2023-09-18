Düzce'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Polislerden Kaçtı

Düzce'de bir evin bahçesinden çalınan motosikleti kullanan şüpheli, trafik polislerini fark edince kaçmaya çalıştı. Polislerin takibi sonucunda motosiklet bırakıldı ancak şüpheli olay yerinden kaçmayı başardı. Motosiklet sahibine teslim edildi ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçtı

DÜZCE - Düzce'de bir evin bahçesinden motosiklet çalan şüpheli, arkasında trafik polislerini görünce neye uğradığını şaşırdı. Motosikleti bırakan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında motosiklet tespit edildi. Plakasız ve kasksız şekilde motosikleti kullanan şüpheli, trafik polislerini peşine taktı. Kovalamacanın ardından motosikleti bırakan şahıs, olay yerinden kaçtı. Motosiklet ise gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi. Motosikleti kullanan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.