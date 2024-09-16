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Düzce'de Motosiklet Denetiminde Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza

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Düzce'de polis ekipleri, motosiklet sürücülerinin kask takma zorunluluğunu denetledi. Kasksız yolcu taşıyan sürücülere ceza kesildi. Gün içinde 107 motosiklet sorgulanırken, toplamda 224 bin TL ceza yazıldı.

Düzce(İHA) – Düzce'de polis ekipleri, motosiklet sürücüleri üzerinde denetim yaptı. Kendisi kask takan, yolcusunda kask olmayan sürücü, "Ben alo dediğim zaman 10 tane kask gelir, bana yazma ceza" demesine rağmen cezadan kurtulamadı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde motosiklet sürücüleri üzerinde denetim ve uygulama gerçekleştirdi. Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde bulunan uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerinin kurallara uyup uymadığını kontrol ederek kask denetimi gerçekleştirdi.

Polisle tartışması kurtaramadı

Arkasında yolcuyla birlikte trafiğe çıkan motosiklet sürücüsü, kendisi kasklı olmasına rağmen arkasındaki yolcuda kask olmaması sebebiyle durduruldu. Kasksız yakalanan sürücü, "Bana cezayı yazma. Ben, alo dediğim zaman 10 tane kask gelir" diyerek polis ekibiyle tartıştı. Polis ekibi ise, "Emir mi veriyorsun? Şoförsen bunları bileceksin. Konuşma tarzın emir verir şekilde. Bize sesini yükseltme, saygılı ol, biz de sana saygılı olalım" diye cevap verdi. Sürücüye kasksız yolcu taşıdığı için 691 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin uygulaması sırasında bazı sürücüler, araçların arasından ilerleyerek uygulamadan kurtulmaya çalıştı. Ancak ekipler, araçları arasından uygulamadan kurtulmaya çalışan sürücüleri de fark ederek, durdurdu.

Aile boyu motorla seyahat polise takıldı

Uygulama sırasında baba, anne ve çocuğun birlikte bindikleri motosiklette durduruldu. Durdurulan motosikletteki anne ve çocuğun kask takmaması sebebiyle sürücüye 691 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca gün içinde yapılan uygulamada 107 motosiklet sorgusu yapılırken, 7 motosiklet trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 224 bin TL ceza yazıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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