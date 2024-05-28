Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Modifiyeli Araçlara Yönelik Denetim: 7 Bin 129 TL Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, bir araçta abartı egzoz ve uygunsuz ses sistemi tespit edildi. Araç sürücüsüne 7 bin 129 TL idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde bagaj kısmında, ses sistemi ve kumandalı abartı egzoz beyni olduğu tespit edilen bir araç sürücüsüne 7 bin 129 TL idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekiplerinin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimde bagaj kısmında, ses sistemi ve kumandalı abartı egzoz beyni olduğu tespit edilen bir araç durduruldu. Yapılan kontroller sonrasında araç sürücüsüne abartı egzoz ve uygunsuz ses sistemi bulundurmaktan 7 bin 129 TL idari para cezası uygulanırken araçta trafikten men edildiği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Düzce Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title