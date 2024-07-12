Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Modifiyeli Araçlara Geçit Yok

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, modifiyeli araçlara izin vermiyor. Yapılan denetimlerde araçlarda yapılan farklı teknik işlemler tespit edilip cezai işlem uygulanıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yaptıkları denetimlerde modifiyeli araçlara geçit vermiyor. Yapılan denetimde araçlarının kaportalarında, ses sistemlerinde, egzozlarında, ışık donanımlarında ve lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemler tespit edilip araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünü bağlı trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor. Polis ekipleri tarafından özellikle kent merkezinden yaptığı uygulamada yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı araçların kaportalarında, ses sistemlerinde, egzozlarında, ışık donanımlarında ve lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemler tespit edilip araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetimde bir aracın çalıştıktan sonra egzozundan çıkan siyah duman ortalığı kaplarken, bir ATV sürücüsünün de plakasını yaptığı düzenek ile sakladığı görüldü.

Emniyet yetkilileri denetimlerin aralıksız devam edeceğini, sürücülerin yönetmelik doğrultusunda kurallara uymalarını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Düzce 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

 18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

Bakmadan Geçme

İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti? 12 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 12 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi EN YENİ CUMA MESAJLARI | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler?
AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title