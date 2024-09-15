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Düzce'de Modifiyeli Araçlara Denetim

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, modifiyeli araçlarla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Yüksek ses ve abart egzoz kullanan araçlara ceza uygulanırken bazı araçlar trafikten men ediliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde modifiyeli araçlarla ilgili denetimini sürdürüyor.

Düzce'de Polis ekipleri yüksek ses ve abart egzoz kullanarak halkı rahatsız eden araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüğünü bağlı ekipler yaptıkları denetimlerde araçlarında yüksek ses ve abart egzoz kullanan sürülere geçit vermiyor. Modifiye araçlar hem bizlere hem de çevreye zarar verdiği gibi aracınızın ömrüne de kritik biçimde kısaltır sloganı ile yola çıkan ekipler yüksek ses ve abart egzoz kullanan sürücülere cezai işlem uygularken bazı araçlar ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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