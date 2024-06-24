Düzce'de Metamfetamin Satıcısı Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de satışa hazır 14 parça metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Ü.K isimli şahıs, 14 parça halinde satışa hazır vaziyette metamfetamin maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Ü.K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE