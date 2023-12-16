Düzce'de Mercek Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Mercek operasyonunda, yağma ve vergi usul kanununa muhalefetten aranan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine konuldu.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığının yaptığı Mercek operasyonunda yağma ve vergi usul kanununa muhalefetten aranan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine konuldu.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda icra edilen Mercek operasyonunda araması olan şahıslar yakalandı. Vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl, 4 ay ve yağma suçundan 10 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli işlemlerin ardından Çilimli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - DÜZCE