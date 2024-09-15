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Düzce'de MDF Yüklü Tır Otoyolda Yangın Çıkardı

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Anadolu Otoyolu'nda, Ankara'dan İstanbul'a giden MDF yüklü tırın dorse kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracı terk ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Düzce'de MDF yüklü tır otoyolda alev alev yandı.

Olay, Anadolu Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan T.G. idaresinde ki 34 HP 4370 plakalı MDF yüklü tır, dorse kısmından bir anda yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracını apar topar terk ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen tırdaki yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın söndürülmesinin ardından 2 şeritten verilirken, tırın kaldırılma çalışmalarına ise sabah saatlerinde başlanılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu İstanbul 3-sayfa İtfaiye Ankara Ulaşım trafik Yaşam Olay

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