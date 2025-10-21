Haberler

Düzce'de Mantar Toplamak İçin Ormana Giden 75 Yaşındaki Adam Kayboldu

Güncelleme:
Düzce'de mantar toplamak için ormanlık alana giden 75 yaşındaki adam kayboldu. Ekipler şahsı 8 saatlik arama sonrasında bularak hastaneye kaldırdı.

Olay, Korugöl mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Üçköprü köyü mevkiinde bulunan Korugöl Turizm alanlarında mantar toplamaya çıkan 75 yaşında ki Tahir T."den uzun süre yakınları haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri AFAD başta olmak üzere yerel sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik alan taraması yapılırken, mantar toplamak için ormanda kaybolan 75 yaşındaki Tahir T. ekiplerce bulundu. Arazi aracıyla ana yola çıkarılan yaşlı adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Tahir T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

