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Düzce'de Makarna Yüklü Tır Kazası: 1 Yaralı

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Düzce'de bir makarna yüklü tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ve otomobile çarpmasıyla meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Kazada, tırın üzerine devrildiği bir başka otomobilde sıkışan sürücü ise kurtarıldı.

Düzce'de makarna yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ve otomobile çarpmasının ardından bir başka otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu Dağı İstanbul istikameti Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan E.U.K. idaresindeki 34 CZF 847 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce V.O. idaresindeki 51 ACF 797 plakalı Ford marka otomobile, ardından A.T. idaresindeki 06 VT 387 plakalı Mercedes marka otobüse çarpmasının ardından A.C. idaresindeki 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İstanbul istikameti trafiğe kapanırken bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın altında kalan otomobildeki sürücü yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kazada tırın kaldırma çalışmalarına ise başlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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