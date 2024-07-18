Düzce'de Mahalle Arasında Havaya Açılan Ateş Korkuttu

Düzce'de mahalle arasında havaya açılan ateş, sokak sakinlerini korkuttu. Bölgede polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay Kiremitocağı Mahallesi Kadırga sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokak üzerinde motosikletli şahıslar havaya ateş açıp bölgeden kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan bölgedeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Havaya açılan ateşin bir eve isabet ettiği tespit edilince, olay yeri inceleme ekiplerince sokak üzerinde çalışma yapıldı. Olayla geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DÜZCE