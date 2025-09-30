Düzce'de Kuyumculara Sahte Altın Satan 2 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de ki kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli şahsın olduğunu fark eden kuyumcular durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonrasında Düzce'de ki kuyumculara sahte altın satmaya çalışan E.C. ve K.Ş. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde sahte gram, çeyrek ve bilezik olduğu belirlendi.

Şüpheliler ifadelerinin alınması üzerine emniyete götürüldü. - DÜZCE