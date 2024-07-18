Düzce'de Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Düzce'de Kur'an kursundan çıkan ve kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Düzce'de yaz Kur'an kursundan çıkan ve evine giden 9 yaşındaki Abdurrahman El Muhammed, caminin önünde kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yapılan otopsi çalışmalarının ardından minik çocuk son yolculuğuna sabah saatlerinde Kur'an öğrenmek için geldiği Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde uğurlandı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu vurgulayan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Kur'an kursundan öğrencimiz, okuldan öğrencimiz bir kardeşimizi trafik kazası sebebi ile kaybettik. Çok üzgünüm. Allah ailesine başsağlığı versin" ifadelerini kullandı. Küçük çocuk dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Cafer P. idaresindeki damperli kamyonun ara sokakta hızla ilerlediği görülürken, çocuğun ise kamyonu fark etmeyerek yola çıktığı görülüyor. - DÜZCE