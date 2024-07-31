Düzce'de köy sakinleri doğal gaz hattı talepleri için eylemlerine devam ediyor

Düzce'de köyden geçen doğal gaz hattının kendi evlerine de ulaşmasını isteyen Bostanlık köyü sakinleri, eylemlerinin 3. gününde açılan çukurları kapattı.

Geçtiğimiz pazar günü Bostanlık köyünde bulunan bir işletmeye, Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından doğal gaz hattı çekilmesi için çalışma yapılırken, köylüler kendi evlerine de doğal gaz hattı çekilmesini istedi. Fakat bu taleplerine olumlu yanıt alamayan köylüler, Gölyaka-Düzce bağlantı yolunu pazar günü trafiğe kapattı. Jandarma ekipleri ile yapılan görüşmenin ardından yol açılmış ve köylüler 3 gündür eylemlerine devam ediyordu. Köyde çocukların çukurların bulunduğu bölgede oyun oynaması ve çukura düşebileceğini düşünen köylüler çukuru kazma, küreklerle kapattı.

"Kimseye mezar taşı olmasın"

Köylülerin çocuklarının çukurun etrafında oyunlar oynadığını belirten Barış Üstünel, "3 gündür burası kazılıyor. Burası bir çocuğa mezar mı olacak? Kimsenin bu kazı çalışmalarından haberi yok. Burada birine bir şey olduğu zaman bunun hesabını kim verecek? Herkes topu bir birine atıyor. Burada bu akşam veya başka bir akşam çocuklardan biri düşüp ölse hesabını kimse veremeyecek, herkes bir birinin üstüne attığı için. Biz bu işe bir çare bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir çocuk düşebilir"

Üçyol köyü sakini Hüseyin Can Arı, "Üçyol köyü olarak buradaki eylemi destekliyoruz. Yan köyde oturuyoruz. Bizim köyde de kazı çalışması olacaktı. Arkadaşlara destek için geldik. Burada çoluk çocuk oynuyor. Ne zaman ne olacağı belli değil. Bizde bu doğalgaz hattından yararlanmak istiyoruz. Bazı bölgeleri kapatmak istiyoruz. Bir çocuk düşebilir yararlanabilir, hastalık olabilir" şeklinde konuştu.

"Arka tarafı kapatıyoruz"

Bostanlık köyü sakinlerinden Oğuz Yılmaz, "Bu doğalgaz hattına 3,4 günden beri mücadele vermekteyiz. Bu doğalgaz ya hepimize ya hiçbirimize. Doğal gaz hattını komple kapatacağız" dedi. - DÜZCE