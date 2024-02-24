Düzce'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi yanarak yaralandı.

Olay, Yığlca'ya bağlı Sarıkaya köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre S.A.'ya ait evde sobadan yangın çıktı. Alevler yükselince bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler ev içerisinde bulunanları çıkartırken, yaralı Ş.A ambulansla Kocaeli'ye yanık ünitesine sevk edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE