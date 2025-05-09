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Düzce'de Köprüde İntihar Girişimi İtfaiye Ekipleri Tarafından Önlenildi

Düzce'de Köprüde İntihar Girişimi İtfaiye Ekipleri Tarafından Önlenildi
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Düzce'de kız arkadaşıyla tartışan genç, köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri, gençle yapılan müzakereler sonucunda başarılı bir şekilde ikna ederek köprüden indirdi.

Düzce'de kız arkadaşı ile tartışmasının ardından köprüye çıkan genci itfaiye ekipleri ikna etti.

Olay, Kervan köprü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sevgilisi ile tartışan 24 yaşındaki M.C.T., D-100 karayolu Kervan Köprülü Kavşağı'na çıkarak yola atlayacağını belirtti. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri bölgede hava yastığı açtı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada M.C.T. ile de görüşmeler devam etti. Yapılan müzakereler sonrasında İtfaiye ekiplerinin iknası ile 24 yaşındaki genç, köprüden indirilirken trafik ise normal seyrine döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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