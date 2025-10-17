Haberler

Düzce'de Kontrollü Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Ağır Yaralı

Düzce'de Kontrollü Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Ağır Yaralı
Düzce'de bir hafif ticari aracın kontrolden çıkması sonucu otobüs durağında bekleyen iki kişiye çarptığı kazada, 12 yaşındaki bir çocuk ve 43 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Düzce'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın, önce durakta bekleyen kadın ve çocuğa ardından evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, D-655 karayolu Sancaklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan E. Y. idaresindeki 81 AEM 093 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Sancaklar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otobüs durağında bekleyen 12 yaşındaki T.A. ve 43 yaşındaki S.S'ye ardından 2 katlı evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada durakta bekleyen 2 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
