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Düzce'de Kolonya Yüklü Tır Devrildi

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Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kolonya yüklü tır, otoyolda devrildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik tek şeritten verildi.

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kolonya yüklü tır, otoyolda devrildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik tek şeritten verildi.

Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 06 BJ 7415 plakalı kolonya yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje çarparak devrildi. İstanbul istikametine üç şerit birden trafiğe kapanırken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, trafik akışının sağlanması için emniyet şeridinden trafiği açtı. Karayolları ekipleri, üç şeridin birden trafiğe kapatılmasına neden olan tırı kaldırma çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 3-sayfa trafik Güncel Kaza

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