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Düzce'de Kış Lastiği Denetimi Başladı

Düzce'de Kış Lastiği Denetimi Başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de Bölge Trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı. 311 araçta yapılan kontrollerde, tüm araçların kış lastiği takmış olduğu gözlemlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de Bölge Trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı. Yapılan kontrollerde 311 araç denetimlere girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Düzce için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından yollarda olumsuzluk yaşanmaması için Bölge Trafik ekipleri kış lastiği denetimlerine başladı. Düzce gişeler ve Bolu Dağı girişinde kar yağışı öncesinde yapılan kış lastiği denetimlerinde kış lastiği takması zorunlu olan, hafif ticari araç, kamyonet, kamyon, tır ve otobüslerde lastik kontrolü yapıldı. 311 aracın denetlendiği uygulamada tüm araçların kış lastiği takması dikkat çekti. Ekipler yağış sonrasında herhangi bir sorun yaşanmaması için denetimlerini sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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