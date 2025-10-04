Düzce'de Kırmızı Işıkta Durduğu İçin Kamyon Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Haberler

Düzce'de kırmızı ışıkta durmakta olan bir otomobile kamyonun çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Beçi kavşağında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de kırmızı ışıkta duran otomobile kamyonun çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Beçi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Aynur A. idaresindeki 34 HCC 893 plakalı Hyundai marka otomobil, Beçi kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada aynı güzergahta seyir halinde olan Tahir K. idaresindeki 81 ABY 660 plakalı kamyon ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilin sürücüsü Aynur A. ile yolcu Elif Özlem D. yaralandı. Yaralılar ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

