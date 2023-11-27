Düzce'de ki kazalarda 24 kişi yaralandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında bir hafta boyunca meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaralandı.

Düzce il geneli polis sorumluluk bölgelerinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 5 bin 93 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 2 bin 78 araç sürücüne cezai işlem uygulanırken 22 araç trafikten men edildi.

Ayrıca bir hafta boyunca il genelinde 16'sı maddi hasarlı 32 trafik kazasında ise 24 kişi yaralandığı bildirildi.

Yetkililer kurullara uyulmasını isteyerek "Trafikte dikkatli olmak ve kurallara uymak hepimizin sorumluluğudur" dediler. - DÜZCE