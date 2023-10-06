Düzce'de kendisinden haber alınamayan şahıs evde ölü bulundu
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde, uzun süredir haber alınamayan Adnan Z.'nin evinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'de kendisinden haber alınamayan şahıs evde ölü bulundu.
Olay Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Adnan Z.'den (59) uzun süredir haber alamayan komşuları şüphelenerek kapıyı kırıp içeri girdi. Evde hareketsiz yatan şahıs için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa