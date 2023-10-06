Düzce'de kendisinden haber alınamayan şahıs evde ölü bulundu.

Olay Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Adnan Z.'den (59) uzun süredir haber alamayan komşuları şüphelenerek kapıyı kırıp içeri girdi. Evde hareketsiz yatan şahıs için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE