Düzce'de Kaza: 6 Yaralı

Düzce'de Kaza: 6 Yaralı
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Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yığılca yolu Nuhlar köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yığılca istikametinden gelen 14 HB 169 plakalı hafif ticari araç ile ters istikametten gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 14 HB 169 plakalı hafif ticari araç istinat duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler kazada Nail Zurnacı, Ramazan Turan, Caner Uzun, Ramazan Arıkan, Furkan Sarı ve Çetin Sarı yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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