Düzce'de Kaza: 1 Kişi Yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil 2 araca çarparak durabildi ve 1 kişi yaralandı. Kazanın sebebi hız yapmak ve duran trafiği fark etmemek olarak belirlendi.
40 metre fren yaptı, 2 araca çarparak durabildi: 1 yaralı
DÜZCE - Düzce'de yola aniden giren ve 40 metre fren yapan otomobil, 2 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Y.Y. idaresindeki 81 ADE 704 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü Kervan kavşağından Kalıcı Konutlar istikametine seyir halindeyken, trafikte hız yapınca duran trafiği fark etmedi. Yaklaşık 40 metre fren yapan sürücü Y.Y., aynı istikamette seyir halinde olan A.B. İdaresindeki Audi marka otomobil ile Y.B.A İdaresindeki 81 ABB 744 plakalı otomobile çarparak refüje çıktı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.