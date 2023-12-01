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Düzce'de Kaza: 1 Kişi Yaralandı

1 Aralık 2023 19:25 Son Güncelleme: 19:27 Abone Ol

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil 2 araca çarparak durabildi ve 1 kişi yaralandı. Kazanın sebebi hız yapmak ve duran trafiği fark etmemek olarak belirlendi.