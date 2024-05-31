Düzce'de Kaynak Makinesi Yangını

Düzce'de kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, açık hava deposunda bulunan sandviç panelleri yaktı.

Olay İstilli köyü Çiçek Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, D-100 karayolu yanında bulunan otluk arazide kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, anız yangınına sebebiyet verdi. Alevler rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyüp açık hava deposu olarak kullanılan ve içerisinde sandviç panellerin bulunduğu noktaya sıçradı. Sandviç paneller yanarak küle döndü. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlerin lastik atölyesine ulaşmasını engellemek için çalışıp, yangını kontrol altına aldı. Olay maddi hasarla atlatıldı. - DÜZCE