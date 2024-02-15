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Düzce'de Kaygan Yolda Otomobil Takla Attı, 3 Kişi Yaralandı

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Düzce'de sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda otomobil karşı şeride geçip takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Çerkez Taşköprü sapağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan Tunahan C. idaresindeki 34 BDP 826 plakalı otomobil kavşağa girdiğinde kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla atıp karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Tunahan C., Emirhan C. ve Kerem B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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