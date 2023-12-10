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Düzce'de Kaybolan Gençler Jandarma Tarafından Kurtarıldı

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Düzce'ye açık öğretim sınavları için gelen 2 genç ormanlık alanda kaybolup mahsur kaldı. Jandarma ekipleri gençleri kurtardı.

Ormanda mahsur kalan 2 genci jandarma kurtardı

DÜZCE - Düzce'ye açık öğretim sınavları için gelen, 2 genç ormanlık alana yaptıkları gezi sonrası kaybolup mahsur kaldı. Gençleri jandarma ekipleri kurtardı.

Olay Düzce'nin Kemerkasım köyü ile Hatipli Ketenciler köyleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Düzce'ye açık öğretim sınavları için gelen 2 genç tarihi su kemerlerini gezmek için Kemerkasım köyüne gitti. Buradan navigasyon açıp Düzce Üniversitesi bölgesine gitmek isteyen gençler, Hatipli Ketenciler köyüne doğru seyir haline geçti. Orman yoluna girip kaybolan gençlerin aracı çamura saplanınca bölgede mahsur kaldılar. Gençler 112 Acil çağrı merkezini arayarak durumlarını bildirdi. İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gençlerle sürekli telefon halinde olan jandarma ekipleri kayboldukları yeri tespit edebilmek için sürekli bağlantı kuruldu. Gençlerin aracının kaldığı yer tespit edilince, ekipler bölgeye çamurlu yollardan ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 3.5 kilometrelik yürüyüşün ardından gençler sağ salim bulunarak jandarma aracına getirildi. Gençler daha sonra karakola getirildi. Saplanan aracın kurtarma çalışmaları ise daha sonra yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İstanbul Düzce Kurtarma Olaylar 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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