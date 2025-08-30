Düzce'de Kaybolan 81 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kadın Bulundu

Düzce'de 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası kadın evinden 3 kilometre uzaklıkta fındıklık içerisinde canlı bulundu.

Düzce'nin Cumayeri İlçesi Üvezbeli köyündeki evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Ayşe Battal için arama çalışması başlatılmıştı. AFAD, jandarma ve yerel arama kurtarma ekipleri 3 gün boyunca köy genelinde yoğun arama çalışması başlattı. Bugün sabah saatlerinde evinden 3 kilometre uzaklıkta fındıklık alan içerisinde 81 yaşında ki Ayşe Battal'ın yerde yattığını gören ekipler hemen yanına ulaştı. Kadına olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından herhangi bir yaralanma yaşamadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yaşlı kadın ekiplerin çalışması ile evine getirilirken, arama çalışmaları da sonlandırıldı. - DÜZCE