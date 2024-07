Düzce'de Kavşakta Kontrolsüz Giren Otomobil Ciple Çarpıştı

Düzce'de kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, o anlar an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beyciler Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan R.B. idaresindeki 81 BE 112 plakalı Toyota marka otomobil, kontrolsüz şekilde kavşağa girince aynı istikamette seyir halinde olan E.K. idaresindeki 41 AAZ 922 plakalı Citröen marka ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil refüje çıktı. Kazada her iki araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anb an yansıdı. - DÜZCE