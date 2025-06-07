Düzce'de Kavşak Kazası: 3 Yaralı

Düzce'de Kavşak Kazası: 3 Yaralı
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Düzce'deki Olimpiyat kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Düzce'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Olimpiyat kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Düzce istikametine seyreden Furkan Kün idaresinde ki 06 BFM 212 plakalı Toyota marka otomobil, kavşakta Namık Mişe idaresindeki 54 D 9139 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 54 D 9139 plakalı otomobildeki sürücü Namık Mişe ile yanındaki Asiye Mişe ve Gülsüm Mişe yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Asiye Mişe ekiplerin çalışması ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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