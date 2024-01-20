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Düzce'de kavgada pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı

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Düzce'de çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, polis ekipleri yakalama çalışmalarına başladı.

Düzce'de çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali S.'nin (35) birkaç kişiyle tartıştığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada tartışma kavgaya dönüşünce Ali S. pompalı tüfekle vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ali S. ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışması başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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