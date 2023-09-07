Düzce'de kasten adam yaralama suçundan aranan iki zanlı yakalandı
Düzce'de polis ekipleri, kasten adam yaralama suçundan aranan 2 şahsı mahalle aralarında kaçarken yakaladı. B.G. ve İ.G. tutuklandı ve Çilimli Cezaevine sevk edildi.
Düzce'de kasten adam yaralama suçundan aranan iki zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Düzce'de polis ekiplerinin rutin kontrolleri esnasında kasten adam yaralama suçundan aranan 2 şahsı mahalle aralarında kaçarken yakaladı. Yapılan tahkikatların ardından hakim karşısına çıkarılan B.G. ve İ.G. tutuklandı. Şahıslar polis ekiplerince Çilimli Cezaevine sevk edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa