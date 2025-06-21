Düzce'de Karadeniz'e Girişler Yasaklandı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hava koşulları nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, plajlarda kırmızı bayraklar asarken, cankurtaranlar da uyarılarda bulundu.

Karadeniz'e girmek yasaklandı

DÜZCE - Karadeniz'e kapısı olan Düzce'de, hava şartları sebebi ile denize girişler yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 21 Haziran 13.15'ten itibaren ilçe genelinde ki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi. Plajlara kırmızı bayraklar asılırken, sahillerde ki cankurtaranlarda denize girilmemesi için vatandaşları uyardı. Rüzgar ve dalgaların etkili olduğu bölgede denize girişlerin 22 Haziran Pazar günü olup olmayacağı ise henüz belirlenmezken, Akçakoca Kaymakamlığı bu konu ile ilgili bilgilendirmeyi Pazar günü öğlen saatlerinde belirleyeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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