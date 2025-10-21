Düzce'de Kaçakçılıkla Mücadele: 80 Bin 344 Makaron Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan 7 ayrı operasyonda 25 bin 600'ü dolu toplam 80 bin 344 adet makaron ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan paylaşıma göre, Jandarma ve Polis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 13-19 Ekim tarihlerinde kent genelinde 7 ayrı operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda 11 şahıs hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 60 bin 744 adet boş makaron, 25 bin 600 adet dolu makaron 34,2 kilo tütün ve 1 elektronik eşya ele geçirildi. - DÜZCE