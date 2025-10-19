Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: Tarihi Eser ve Sahte Çek Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada tarihi eser ve sahte çek ele geçirildi.

Düzce'de emniyet ve jandarma birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla son bir hafta içinde icra edilen faaliyetlerde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından 4 ayrı olaya müdahale edildi. Operasyonda 16 şahıs hakkında işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 14 adet tarihi eser sikke, 1 adet metal anahtarlık tarihi eser, 1 adet sahte çek ve 1 adet metal el dedektörü ele geçirildi. - DÜZCE