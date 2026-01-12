Haberler

Düzce'de 1 milyon 288 bin 920 adet makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 1 milyon 288 bin 920 adet makaron, elektronik sigara kartuşları ve diğer kaçak ürünler ele geçirdi. 9 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda 1 milyon 288 bin 920 adet makaron ele geçirildi.

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 7 olaya müdahale edildi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla 1 milyon 288 bin 920 adet makaron, 120 paket pron, 2 adet cep telefonu ve bin 700 adet elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. 7 ayrı operasyonda 9 şahsa işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
